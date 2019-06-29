Улыбка с утра обеспечена: утренние анекдоты 29 июня

Смотришь телевизор и с ужасом думаешь: пройдет еще десять лет, и те же самые люди будут говорить с экрана те же самые слова, причем по-прежнему используя глаголы в будущем времени.

"Я на тебя обиделась. Ушла гулять с твоей карточкой. И уже почти простила тебя".

3

Слушая шансон, можно подумать, что тюрьма - самое чудесное место на земле, где сидят талантливые, образованные, любящие маму люди.

- Ну, малышка, что нужно сказать дяде, когда он дал тебе конфетку?

- Я знаю, на что ты надеешься, старый извращенец!