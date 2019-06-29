Скачать
Суббота, 29.06.2019
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро
Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро
Динамо просматривает 19-летнего полузащитника
Динамо просматривает 19-летнего полузащитника
Самые полезные свойства миндаля
Самые полезные свойства миндаля

Улыбка с утра обеспечена: утренние анекдоты 29 июня

Смотрите фото (5)
Улыбка с утра обеспечена: утренние анекдоты 29 июня
05:56 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые сделают Ваше утро веселее.

  • 1

    Смотришь телевизор и с ужасом думаешь: пройдет еще десять лет, и те же самые люди будут говорить с экрана те же самые слова, причем по-прежнему используя глаголы в будущем времени.

  • 2

    Пришло СМС от жены:

    "Я на тебя обиделась. Ушла гулять с твоей карточкой. И уже почти простила тебя".

  • 3

    Слушая шансон, можно подумать, что тюрьма - самое чудесное место на земле, где сидят талантливые, образованные, любящие маму люди.

    - Ну, малышка, что нужно сказать дяде, когда он дал тебе конфетку?

    - Я знаю, на что ты надеешься, старый извращенец!

  • 4

     

    Интересно, почему во всех детских поликлиниках висят плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 29 июня, Утренние анекдоты. Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 29 июня, Утренние анекдоты 29 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины
03 Геращенко отреагировала на освобождение четырех заложников из плена боевиков
04 Верховный Суд рассматривает апелляцию ЦИК по делу об участии партии Саакашвили в выборах
05 СБУ пока не открыла производство по факту встречи Медведчука с главарями боевиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка
В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
Все обман: как неприглядно смотрятся съемки популярных фильмов Голливуда (Фото)
Все обман: как неприглядно смотрятся съемки популярных фильмов Голливуда (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь