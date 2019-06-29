Искренних улыбок в ваш дом: вечерние анекдоты 29 июня

- Чем отличается жизнь женатого мужчины от холостого?
- Женатый живет собачьей жизнью: его каждый день кормят и изредка выпускают погулять. Холостяк живет кошачьей жизнью: гуляет каждый день и его изредка впускают покормить.
Если когда-то в жизни вам придется выбирать между финансовой независимостью и сексуальной привлекательностью, выбирайте финансовую независимость...
С годами она станет вашей сексуальной привлекательностью!
Жена надела новое платье.
- Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
- Немножко надоела... А так - ничего!
Оказывается, заставить себя запихать грязную посуду в посудомойку еще сложнее, чем ее раньше было мыть.
Быть женщиной неопределенного возраста можно только до определенного возраста.