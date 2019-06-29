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Искренних улыбок в ваш дом: вечерние анекдоты 29 июня

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Искренних улыбок в ваш дом: вечерние анекдоты 29 июня
17:08 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш вечер.

  • 1

    - Чем отличается жизнь женатого мужчины от холостого?

    - Женатый живет собачьей жизнью: его каждый день кормят и изредка выпускают погулять. Холостяк живет кошачьей жизнью: гуляет каждый день и его изредка впускают покормить.

  • 2

    Если когда-то в жизни вам придется выбирать между финансовой независимостью и сексуальной привлекательностью, выбирайте финансовую независимость...

    С годами она станет вашей сексуальной привлекательностью!

  • 3

    Жена надела новое платье.

    - Дорогой, как я тебе?

    Муж, не отрываясь от газеты:

    - Немножко надоела... А так - ничего!

    Оказывается, заставить себя запихать грязную посуду в посудомойку еще сложнее, чем ее раньше было мыть.

  • 4

    Быть женщиной неопределенного возраста можно только до определенного возраста.

Укрась мир улыбкой: анекдоты 29 июня

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