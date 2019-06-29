Искренних улыбок в ваш дом: вечерние анекдоты 29 июня

1 - Чем отличается жизнь женатого мужчины от холостого? - Женатый живет собачьей жизнью: его каждый день кормят и изредка выпускают погулять. Холостяк живет кошачьей жизнью: гуляет каждый день и его изредка впускают покормить.

2 Если когда-то в жизни вам придется выбирать между финансовой независимостью и сексуальной привлекательностью, выбирайте финансовую независимость... С годами она станет вашей сексуальной привлекательностью!

3 Жена надела новое платье. - Дорогой, как я тебе? Муж, не отрываясь от газеты: - Немножко надоела... А так - ничего! Оказывается, заставить себя запихать грязную посуду в посудомойку еще сложнее, чем ее раньше было мыть.