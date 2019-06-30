Хорошее настроение гарантировано: вечерние анекдоты 30 июня

1 Оказывается, "Камасутра" изначально была пособием по греко-римской борьбе, а потом кто-то что-то подрисовал, и понеслось, завертелось...

2 Хороший асфальт на дороге не валяется!

3 Происшествие на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2012": неизвестные злоумышленники похитили номерки участниц конкурса, и жюри не смогло отличить девушек друг от друга. Футбольные болельщики, дружно скандируя с трибун стадиона кричалки про судью, отмазали его от армии.