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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 1 июля

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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 1 июля
17:51 Сегодня Телеграф

Пускай Ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    - Как поживает твой тесть?

    - Не спрашивай...

    - Что, заболел?

    - Хуже.

    - Умер?

    - Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи.

  • 2

    - Девушка, выпейте с нами водочки!

    - Нет, спасибо, не хочу градус понижать...

  • 3

    У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе.

    После этого стоит задаться вопросом: "Есть ли на Земле разум?"

    Больше всего мы любим рассуждать о недостатках тех товаров, которые не в состоянии купить.

  • 4

    - Я всегда боялся этого дня... Надеялся, что он никогда не придет... Что я смогу этого избежать... Но вот он настал... Сегодня моя жена впервые заговорила о шубе.

Озари мир улыбкой: забавные анекдоты 1 июля

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