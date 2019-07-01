Для отличного настроения: вечерние анекдоты 1 июля

- Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи.

- Нет, спасибо, не хочу градус понижать...

3

У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе.

После этого стоит задаться вопросом: "Есть ли на Земле разум?"

Больше всего мы любим рассуждать о недостатках тех товаров, которые не в состоянии купить.