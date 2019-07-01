Для отличного настроения: вечерние анекдоты 1 июля

- Как поживает твой тесть?
- Не спрашивай...
- Что, заболел?
- Хуже.
- Умер?
- Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи.
- Девушка, выпейте с нами водочки!
- Нет, спасибо, не хочу градус понижать...
У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе.
После этого стоит задаться вопросом: "Есть ли на Земле разум?"
Больше всего мы любим рассуждать о недостатках тех товаров, которые не в состоянии купить.
- Я всегда боялся этого дня... Надеялся, что он никогда не придет... Что я смогу этого избежать... Но вот он настал... Сегодня моя жена впервые заговорила о шубе.