Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
По делу о хищении средств "Нафтогаза" в Швейцарии заблокировали 60 млн франков
В Швейцарии заблокировали 60 млн франков по делу "Нафтогаза"
В Генке рассказали о будущем Малиновского
В Генке рассказали о будущем Малиновского
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото

Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на 2 июля

Смотрите фото (5)
Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на 2 июля
12:40 Сегодня Телеграф

Зачем грустить и расстраиваться? Лучше почитай эти уморительные анекдоты. Они точно не дадут заскучать.

  • 1

    Когда я не знаю, как поступить, я всегда советуюсь с плохим "я" и с хорошим "я". Плохое дает советы получше, но бить людей постоянно нельзя.

  • 2

    Отношения - это когда перед каждым свиданием чистят зубы. А когда он нажрется борща с чесноком и лезет целоваться - это уже семейная жизнь.

  • 3

    Если женщина в вашем присутствии говорит: "Какая же я дура!" - это вовсе не значит, что вы имеете право с ней соглашаться.

    - Что тебе сказали по поводу повышения зарплаты?

    - Угадай с трех букв...

  • 4

    Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда, потому что трудно вот так на глаз определить, кто сколько зарабатывает.

Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 2 июля 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 2 июля, Анекдоты 2 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
02 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
04 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
05 Antutu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: Украину накроют дожди с грозами
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля: гривна держится на уровне 26,21/дол
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля
В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт
В Украине из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь