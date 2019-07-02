Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на 2 июля

Когда я не знаю, как поступить, я всегда советуюсь с плохим "я" и с хорошим "я". Плохое дает советы получше, но бить людей постоянно нельзя.
Отношения - это когда перед каждым свиданием чистят зубы. А когда он нажрется борща с чесноком и лезет целоваться - это уже семейная жизнь.
Если женщина в вашем присутствии говорит: "Какая же я дура!" - это вовсе не значит, что вы имеете право с ней соглашаться.
- Что тебе сказали по поводу повышения зарплаты?
- Угадай с трех букв...
Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда, потому что трудно вот так на глаз определить, кто сколько зарабатывает.