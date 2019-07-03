Хорошее настроение гарантировано: уморительные анекдоты 3 июля

Мусульмане не работают в пятницу, евреи - в субботу, христиане - в воскресенье.
Алло! Кто-нибудь, выдумайте религию, чтобы не работать в понедельник?
- Ты уже разошлась со своим мужем?
- Нет еще. Он говорит, по закону я должна исполнять обязанности две недели, пока он не подыщет замену.
Любопытная примета: если встать на улице и долго смотреть на небо, то все вокруг сделают то же самое.
Так, мозг, все, прекращаем думать, как взломать Форекс или стать сыном Билла Гейтса, и начинаем искать работу.
На соревнованиях по метанию молота смешнее всех метались зрители 6-го сектора, куда и летел молот.