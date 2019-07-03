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Хорошее настроение гарантировано: уморительные анекдоты 3 июля

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Хорошее настроение гарантировано: уморительные анекдоты 3 июля
12:07 Сегодня Телеграф

Смешная подборка анекдотов, которая сделает ваш день!

  • 1

    Мусульмане не работают в пятницу, евреи - в субботу, христиане - в воскресенье. 

    Алло! Кто-нибудь, выдумайте религию, чтобы не работать в понедельник?

  • 2

    - Ты уже разошлась со своим мужем?

    - Нет еще. Он говорит, по закону я должна исполнять обязанности две недели, пока он не подыщет замену.

  • 3

    Любопытная примета: если встать на улице и долго смотреть на небо, то все вокруг сделают то же самое. 

    Так, мозг, все, прекращаем думать, как взломать Форекс или стать сыном Билла Гейтса, и начинаем искать работу.

  • 4

    На соревнованиях по метанию молота смешнее всех метались зрители 6-го сектора, куда и летел молот.

Встречайте утро с улыбкой: анекдоты 3 июля

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