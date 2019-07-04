Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 4 июля

Значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель недооценивает помеху справа. Особенно ту, которая рядом и не закрывает рот.
Покупает мужик в магазине сигареты, тут же закуривает. Продавец ему:
- Здесь нельзя курить!
- Как! Я же только что купил у вас эти сигареты!
- И что из этого? У нас и туалетная бумага продается!
- Что это ты купил?
- Хлеб для тостов.
- Ты что, тамада?!
- Доктор, а правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?
- Да бог с вами! Кто вам такую глупость сказал?!
- Вот ты скажи, Колян: женщинам можно верить?
- Можно. Пускай верят!