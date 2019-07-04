Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 4 июля

Значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель недооценивает помеху справа. Особенно ту, которая рядом и не закрывает рот.

2

Покупает мужик в магазине сигареты, тут же закуривает. Продавец ему:

- Здесь нельзя курить!

- Как! Я же только что купил у вас эти сигареты!

- И что из этого? У нас и туалетная бумага продается!