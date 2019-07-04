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Четверг, 04.07.2019
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Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 4 июля

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Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 4 июля
13:03 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель недооценивает помеху справа. Особенно ту, которая рядом и не закрывает рот.

  • 2

    Покупает мужик в магазине сигареты, тут же закуривает. Продавец ему:

    - Здесь нельзя курить!

    - Как! Я же только что купил у вас эти сигареты!

    - И что из этого? У нас и туалетная бумага продается!

  • 3

     - Что это ты купил?

    - Хлеб для тостов.

    - Ты что, тамада?!

    - Доктор, а правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?

    - Да бог с вами! Кто вам такую глупость сказал?!

  • 4

    - Вот ты скажи, Колян: женщинам можно верить?

    - Можно. Пускай верят!

Озари мир улыбкой: утренние анекдоты 4 июля 

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