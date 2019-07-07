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Встречайте утро с позитивом: анекдоты 7 июля

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Встречайте утро с позитивом: анекдоты 7 июля
05:54 Сегодня Телеграф

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  • 1

    - Дочка, ты замуж выходить собираешься?

    - Кто? Я? Да вы что?! У меня хомяк жил - сдох, а муж - это такая ответственность! Не-е-е!..

  • 2

    Пересматривая с дочерью мультики, пришел к однозначному выводу, что Винни-Пух намного более свинья, чем Пятачок.

  • 3

    Две женщины 8 лет просидели в одной камере и вышли на свободу в один день. После этого они еще 2 часа стояли и разговаривали у ворот тюрьмы и только потом разошлись...

    В морге раздается телефонный звонок. Пьяный голос в трубке:

    - Будет звонить моя жена, передайте ей, что у меня все в порядке.

  • 4

    У воды есть четыре агрегатных состояния: жидкое, твердое, газообразное и арбуз.

Пускай смех не прекращается: вечерние анекдоты 6 июля

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