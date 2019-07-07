Встречайте утро с позитивом: анекдоты 7 июля

- Кто? Я? Да вы что?! У меня хомяк жил - сдох, а муж - это такая ответственность! Не-е-е!..

Пересматривая с дочерью мультики, пришел к однозначному выводу, что Винни-Пух намного более свинья, чем Пятачок.

3

Две женщины 8 лет просидели в одной камере и вышли на свободу в один день. После этого они еще 2 часа стояли и разговаривали у ворот тюрьмы и только потом разошлись...

В морге раздается телефонный звонок. Пьяный голос в трубке:

- Будет звонить моя жена, передайте ей, что у меня все в порядке.