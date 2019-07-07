Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 7 июля

Скажите, а в театральный по-прежнему берут тех, кто умеет петь и танцевать? Включишь телевизор: режут, душат, убивают...

Если вы считаете, что неудачно вышли на фотографии, то посмотрите на нее еще раз лет через десять, и ваше мнение изменится.

3

- Ты, паразит, говори лучше, где был! А то сама додумаю - тебе же хуже будет!

Женщина с самого начала знает, заведет она с тобой роман или нет. И тут уж совершенно безразлично, делаешь ты что-то так или не так.