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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 7 июля

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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 7 июля
17:54 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты на вечер, которые подарят вам отличное настроение.

  • 1

    Скажите, а в театральный по-прежнему берут тех, кто умеет петь и танцевать? Включишь телевизор: режут, душат, убивают...

  • 2

    Если вы считаете, что неудачно вышли на фотографии, то посмотрите на нее еще раз лет через десять, и ваше мнение изменится. 

  • 3

    - Ты, паразит, говори лучше, где был! А то сама додумаю - тебе же хуже будет!

    Женщина с самого начала знает, заведет она с тобой роман или нет. И тут уж совершенно безразлично, делаешь ты что-то так или не так.

  • 4

    Отвечать на вопросы нужно так, чтобы желания их задавать больше ни у кого не возникало.

Не ленись - улыбнись: забавные анекдоты 7 июля

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