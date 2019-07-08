Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 8 июля

Таксист подвозит взрослого, состоятельного дядьку. Тот расплачивается ровно по счетчику.
Таксист:
- Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100 долл. на чай оставил.
- Ну так у него папа - миллионер, а я - сирота.
Она вдребезги разбила мужскую логику, после того как сорок минут объясняла сотруднику ГАИ, что права остались в другой сумочке, потому что вчера она была в других босоножках.
Принять мужчину таким, каков он есть, может только райвоенкомат.
- Девушка, как вас зовут?
- Неважно!
- О! И выглядите так же!
Марина была женщиной строгих правил, принципиальной. Она никогда не простила бы Сереже его очередную измену!
Вот только новая норковая шубка все испортила...