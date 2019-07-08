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Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 8 июля

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Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 8 июля
12:06 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Таксист подвозит взрослого, состоятельного дядьку. Тот расплачивается ровно по счетчику.

    Таксист:

    - Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100 долл. на чай оставил.

    - Ну так у него папа - миллионер, а я - сирота.

  • 2

    Она вдребезги разбила мужскую логику, после того как сорок минут объясняла сотруднику ГАИ, что права остались в другой сумочке, потому что вчера она была в других босоножках.

  • 3

    Принять мужчину таким, каков он есть, может только райвоенкомат.

    - Девушка, как вас зовут?

    - Неважно!

    - О! И выглядите так же!

  • 4

    Марина была женщиной строгих правил, принципиальной. Она никогда не простила бы Сереже его очередную измену!

    Вот только новая норковая шубка все испортила...

Да будет смех: утренние анекдоты 8 июля 

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