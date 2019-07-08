Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 8 июля

- Ну так у него папа - миллионер, а я - сирота.

- Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100 долл. на чай оставил.

Таксист подвозит взрослого, состоятельного дядьку. Тот расплачивается ровно по счетчику.

Она вдребезги разбила мужскую логику, после того как сорок минут объясняла сотруднику ГАИ, что права остались в другой сумочке, потому что вчера она была в других босоножках.

- О! И выглядите так же!

- Девушка, как вас зовут?

Принять мужчину таким, каков он есть, может только райвоенкомат.

4

Марина была женщиной строгих правил, принципиальной. Она никогда не простила бы Сереже его очередную измену!

Вот только новая норковая шубка все испортила...