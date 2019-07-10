Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 10 июля

Образование - это то, что делает из неграмотных людей некомпетентных.

- Да нет, обычная мужская офисная кружка из прозрачного стекла...

- О, какая интересная кружка! Из необожженной глины?

3

Третий раз пришел старик на берег. Разбушевалось синее море. Выплыла золотая рыбка и, не спрашивая ни о чем старика, сразу же дала ему адрес студента Раскольникова.

- Скажите, а салат сегодняшний?

- Я вам больше скажу, он еще и завтрашний!