Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 10 июля

Образование - это то, что делает из неграмотных людей некомпетентных.
- О, какая интересная кружка! Из необожженной глины?
- Да нет, обычная мужская офисная кружка из прозрачного стекла...
Третий раз пришел старик на берег. Разбушевалось синее море. Выплыла золотая рыбка и, не спрашивая ни о чем старика, сразу же дала ему адрес студента Раскольникова.
- Скажите, а салат сегодняшний?
- Я вам больше скажу, он еще и завтрашний!
- А ты за что сидишь?
- Да в карты подглядывал...
- Понимaю. В кaзино тaких в пять минут зaсекaют...
- А в Генштaбе десять лет не секли.