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Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 10 июля

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Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 10 июля
12:02 Сегодня Телеграф

Новые уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    Образование - это то, что делает из неграмотных людей некомпетентных.

  • 2

    - О, какая интересная кружка! Из необожженной глины?

    - Да нет, обычная мужская офисная кружка из прозрачного стекла...

  • 3

    Третий раз пришел старик на берег. Разбушевалось синее море. Выплыла золотая рыбка и, не спрашивая ни о чем старика, сразу же дала ему адрес студента Раскольникова.

    - Скажите, а салат сегодняшний?

    - Я вам больше скажу, он еще и завтрашний!

  • 4

    - А ты за что сидишь? 

    - Да в карты подглядывал... 

    - Понимaю. В кaзино тaких в пять минут зaсекaют... 

    - А в Генштaбе десять лет не секли. 

Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 10 июля

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