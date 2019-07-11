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Четверг, 11.07.2019
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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты 11 июля

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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты 11 июля
12:00 Сегодня Телеграф

Забудь о проблемах вместе с нашими крутыми анекдотами!

  • 1

    - Ты мужу изменяешь?

    - А ты?

    - Отвечай, я первая спросила.

    - Нет, давай лучше ты первая.

    - Не надо, уже понятно.

  • 2

    Отправь sms с текстом "Ты где?" на любой номер в 4 часа ночи и получи прикольную рифму на свой мобильник!

  • 3

    - Послушай, Сема, у меня к тебе, как к студенту, живущему уже четвертый год в общаге, есть вопрос...

    - Закипит - кидай, всплывут - вынимай!

    - 25-го числа моей девушке исполнилось 25 лет. Я подарил ей букет из 25 алых роз, и она расплакалась!

    - Твоя девушка такая сентиментальная?

    - Нет, она хотела "Бентли"!

  • 4

    - Пап, если шкуру животного чем-то наполнить, то получится чучело?

    Отец, глянув на жену в шубе:

    - Верно, сынок, чучело.

Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 11 июля

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