Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты 11 июля

- Не надо, уже понятно.

- Нет, давай лучше ты первая.

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3

- Послушай, Сема, у меня к тебе, как к студенту, живущему уже четвертый год в общаге, есть вопрос...

- Закипит - кидай, всплывут - вынимай!

- 25-го числа моей девушке исполнилось 25 лет. Я подарил ей букет из 25 алых роз, и она расплакалась!

- Твоя девушка такая сентиментальная?

- Нет, она хотела "Бентли"!