Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты 11 июля

- Ты мужу изменяешь?
- А ты?
- Отвечай, я первая спросила.
- Нет, давай лучше ты первая.
- Не надо, уже понятно.
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- Послушай, Сема, у меня к тебе, как к студенту, живущему уже четвертый год в общаге, есть вопрос...
- Закипит - кидай, всплывут - вынимай!
- 25-го числа моей девушке исполнилось 25 лет. Я подарил ей букет из 25 алых роз, и она расплакалась!
- Твоя девушка такая сентиментальная?
- Нет, она хотела "Бентли"!
- Пап, если шкуру животного чем-то наполнить, то получится чучело?
Отец, глянув на жену в шубе:
- Верно, сынок, чучело.