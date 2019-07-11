Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 11 июля

Наш мужик должен уметь две вещи: поджигать избы и шугать коней, чтоб его бабе было чем заняться, а не выносить ему мозги!
Туристическая группа осматривает руины старого замка. Маленький мальчик тихо спрашивает у папы:
- Это здесь мама училась водить машину?
В купе поездa бaбуся говорит брaтку:
- Молодой человек, вы не могли бы освободить для меня нижнюю полку?
- Могу, мaмaшa! Тебе в кaком купе?
- Мaмa, я еду домой, что-нибудь купить?
- Купи себе квaртиру и живи отдельно!!!
Первая заповедь строителя - не покупать фанеру в ветреный день.