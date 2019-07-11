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Четверг, 11.07.2019
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Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 11 июля

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Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 11 июля
17:04 Сегодня Телеграф

Свежие уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    Наш мужик должен уметь две вещи: поджигать избы и шугать коней, чтоб его бабе было чем заняться, а не выносить ему мозги!

  • 2

    Туристическая группа осматривает руины старого замка. Маленький мальчик тихо спрашивает у папы:

    - Это здесь мама училась водить машину?

  • 3

    В купе поездa бaбуся говорит брaтку:

    - Молодой человек, вы не могли бы освободить для меня нижнюю полку?

    - Могу, мaмaшa! Тебе в кaком купе?

    - Мaмa, я еду домой, что-нибудь купить?

    - Купи себе квaртиру и живи отдельно!!!

  • 4

    Первая заповедь строителя - не покупать фанеру в ветреный день.

Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты 11 июля

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