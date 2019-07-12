Скачать
Пятница, 12.07.2019
Новый Избирательный кодекс: в ОПУ говорят о нарушениях регламента
Новый Избирательный кодекс: в ОПУ говорят о нарушениях регламента
Байден рассказал, почему Путин считает идею либерализма "устаревшей"
Байден рассказал, почему Путин считает идею либерализма "устаревшей"
Наставник Шальке: Коноплянка ищет новый клуб
Наставник Шальке: Коноплянка ищет новый клуб
Космическая 3D-медицина: печать кожи и костей уже реальность (Видео)
Космическая 3D-медицина: печать кожи и костей уже реальность (Видео)

Всплеск позитива: утренние анекдоты 12 июля

Смотрите фото (5)
Всплеск позитива: утренние анекдоты 12 июля
05:55 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Это у них красный свет, чтобы стоять, а у нас красный свет, чтобы нарушать.

  • 2

    На лавочке под часами сидит молодой парень и нервно поглядывает на свои наручные часы. 

    К нему подсаживается другой, достает термос, бутерброды и спрашивает:

    - В первый раз на свидании? Едой даже не запасся...

  • 3

    Когда я вижу человека с суперкрутым планшетником, то сразу вспоминаю, что в годы моей юности самый лучший мяч был у того, кто хуже всех играл в футбол.

    - Придется посадить вас на диету. Понедельник - яблоки, вторник - рыба, среда - только минеральная вода...

    - А минералку можно на понедельник перекинуть?

  • 4

    Хорошо воспитанный человек никогда не возьмет чужое без спроса, пока не убедится, что поблизости никого нет.

Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 11 июля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, 12 июля, Казус, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты 12 июля, Анекдоты на утро 12 июля, утренние анекдоты 12 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
02 Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
03 Зеленский принял премьера Молдовы Майю Санду: что обсуждалось
04 Кандидат от "Слуги народа" нарушил избирательное законодательство
05 Представитель Украины в ЕС подвел итоги саммита Украина-ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: В Италии появился экзархат УГКЦ
СМИ: В Италии появился экзархат УГКЦ
Эстония сменила посла в Украине
Эстония сменила посла в Украине
Львовскому метрополитену быть: проект &quot;разморозят&quot;
Львовскому метрополитену быть: проект "разморозят"
Вредные свойства яичницы, о которых вы не знали
Вредные свойства яичницы, о которых вы не знали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь