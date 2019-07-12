Всплеск позитива: утренние анекдоты 12 июля

Это у них красный свет, чтобы стоять, а у нас красный свет, чтобы нарушать.

- В первый раз на свидании? Едой даже не запасся...

К нему подсаживается другой, достает термос, бутерброды и спрашивает:

На лавочке под часами сидит молодой парень и нервно поглядывает на свои наручные часы.

3

Когда я вижу человека с суперкрутым планшетником, то сразу вспоминаю, что в годы моей юности самый лучший мяч был у того, кто хуже всех играл в футбол.

- Придется посадить вас на диету. Понедельник - яблоки, вторник - рыба, среда - только минеральная вода...

- А минералку можно на понедельник перекинуть?