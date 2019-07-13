Окaзывaется, вырaжение: "Мужик скaзaл - мужик сделaл" прaвильно звучит тaк: "Мужик скaзaл. Женщинa нaпомнилa. Женщинa нaпомнилa. Женщинa нaпомнилa. Женщинa нaпомнилa. Женщинa зaдолбaлa. Мужик сделaл".
Гаишник останавливает водителя, который не пристегнул ремень безопасности:
- Почему ездите без ремня?
Водитель:
- А вы что, не рады?
- У меня есть две новости.
- Начни с хорошей.
- Кто тебе сказал, что есть хорошая?
Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
Рыбки плавают, но лещ может и прилететь!