Укрась мир улыбкой: утренние анекдоты 13 июля

- А вы что, не рады?

- Почему ездите без ремня?

Гаишник останавливает водителя, который не пристегнул ремень безопасности:

3

- У меня есть две новости.

- Начни с хорошей.

- Кто тебе сказал, что есть хорошая?

Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.