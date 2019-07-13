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Суббота, 13.07.2019
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Укрась мир улыбкой: утренние анекдоты 13 июля

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Укрась мир улыбкой: утренние анекдоты 13 июля
06:30 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    Окaзывaется, вырaжение: "Мужик скaзaл - мужик сделaл" прaвильно звучит тaк: "Мужик скaзaл. Женщинa нaпомнилa. Женщинa нaпомнилa. Женщинa нaпомнилa. Женщинa нaпомнилa. Женщинa зaдолбaлa. Мужик сделaл".

  • 2

    Гаишник останавливает водителя, который не пристегнул ремень безопасности:

    - Почему ездите без ремня?

    Водитель:

    - А вы что, не рады?

  • 3

    - У меня есть две новости.

    - Начни с хорошей.

    - Кто тебе сказал, что есть хорошая?

    Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.

  • 4

    Рыбки плавают, но лещ может и прилететь!

Смех вам гарантирован: вечерние анекдоты 12 июля

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