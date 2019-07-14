Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 14 июля

Выбирай себе невесту как минимум с тремя сестрами. Когда они выйдут замуж, на тебя будет приходиться только четверть тещи...
Начальник, вернувшись из отпуска, несколько часов сидит в кресле, уставившись в стену. Наконец хлопает себя по лбу и радостно восклицает:
- Ребята! А я вспомнил, чем мы здесь занимаемся!
Подзатыльник - традиционный способ передачи информации от поколения к поколению...
- Как у тебя с Антоном?
- Убила бы!
- Что так?
- Пригласила в гости, намекнула, что хорошо бы купить в аптеке «что-нибудь к чаю»... Угадай, что он купил?
- Хм-м... А разве есть варианты?
- Он припер гематоген!
Самым эффективным противозачаточным средством года был признан звонок в дверь.