Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 14 июля

Выбирай себе невесту как минимум с тремя сестрами. Когда они выйдут замуж, на тебя будет приходиться только четверть тещи...

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Начальник, вернувшись из отпуска, несколько часов сидит в кресле, уставившись в стену. Наконец хлопает себя по лбу и радостно восклицает:

- Ребята! А я вспомнил, чем мы здесь занимаемся!