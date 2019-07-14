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Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 14 июля

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Сделай паузу и подними себе настроение: уморительные анекдоты на день 14 июля
12:46 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Выбирай себе невесту как минимум с тремя сестрами. Когда они выйдут замуж, на тебя будет приходиться только четверть тещи...

  • 2

    Начальник, вернувшись из отпуска, несколько часов сидит в кресле, уставившись в стену. Наконец хлопает себя по лбу и радостно восклицает:

    - Ребята! А я вспомнил, чем мы здесь занимаемся!

  • 3

     Подзатыльник - традиционный способ передачи информации от поколения к поколению...

    - Как у тебя с Антоном?

    - Убила бы!

    - Что так?

    - Пригласила в гости, намекнула, что хорошо бы купить в аптеке «что-нибудь к чаю»... Угадай, что он купил?

    - Хм-м... А разве есть варианты?

    - Он припер гематоген!

  • 4

    Самым эффективным противозачаточным средством года был признан звонок в дверь.

Порция заразного смеха: утренние анекдоты 14 июля

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