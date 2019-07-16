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Вторник, 16.07.2019
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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 16 июля

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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 16 июля
06:11 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    - Доктор, что-то у меня с глазом плохо!

    - А без глаза, думаете, будет лучше?

  • 2

    Семидесятивосьмилетняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что на нее никто не подумает, поэтому спокойно жгла кнопки в лифте.

  • 3

     Отца четверых детей мучает ужасное подозрение:

    - Слушай, Клава, мне сдается, что Коля не мой сын.

    Жена возмущается:

    - Да как тебе могло прийти в голову такое? Как раз Коля-то от тебя!

    Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник - положить их вместе в стиральную машину.

  • 4

    В споре нескольких мужиков прав тот, кто предлагает взять и выпить прямо сейчас. 

Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 15 июля

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