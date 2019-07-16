Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 16 июля

- Доктор, что-то у меня с глазом плохо!
- А без глаза, думаете, будет лучше?
Семидесятивосьмилетняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что на нее никто не подумает, поэтому спокойно жгла кнопки в лифте.
Отца четверых детей мучает ужасное подозрение:
- Слушай, Клава, мне сдается, что Коля не мой сын.
Жена возмущается:
- Да как тебе могло прийти в голову такое? Как раз Коля-то от тебя!
Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник - положить их вместе в стиральную машину.
В споре нескольких мужиков прав тот, кто предлагает взять и выпить прямо сейчас.