Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 17 июля

Маленькая девочка спрашивает у мамы:
- Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте нашли?
- Тебя аист уронил.
Прокурор - это бизнесмен, который начал дело без стартового капитала.
Муж и жена в ресторане. Официантка приносит счет. Жена начинает возмущаться:
- Почему, кроме еды, в счет включены женские колготки?
Официантка:
- Не нравится? Тогда получше следите за своим мужем или подстригите ему ногти.
Пятилетний Вова Сидоров целый день проходил голодный, потому что его бабушка не знала, как открыть стеклопакет, чтобы позвать внука обедать.
- Как выглядеть серьезно и респектабельно при встрече с заказчиками, если тебе всего 19?
- Нарисуй усы.