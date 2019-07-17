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Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 17 июля

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Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 17 июля
17:06 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

  • 1

    Маленькая девочка спрашивает у мамы:

    - Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте нашли?

    - Тебя аист уронил.

  • 2

    Прокурор - это бизнесмен, который начал дело без стартового капитала.

  • 3

    Муж и жена в ресторане. Официантка приносит счет. Жена начинает возмущаться:

    - Почему, кроме еды, в счет включены женские колготки?

    Официантка:

    - Не нравится? Тогда получше следите за своим мужем или подстригите ему ногти.

    Пятилетний Вова Сидоров целый день проходил голодный, потому что его бабушка не знала, как открыть стеклопакет, чтобы позвать внука обедать.

  • 4

    - Как выглядеть серьезно и респектабельно при встрече с заказчиками, если тебе всего 19?

    - Нарисуй усы.

Озари мир улыбкой: анекдоты 17 июля

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