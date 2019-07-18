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Четверг, 18.07.2019
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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 18 июля

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 18 июля
17:00 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Вовочка:

    - Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четверку, то буду гулять целый день?

    - Помню! А что?

    - Значит, сегодня я буду гулять полдня!

  • 2

    Теперь женская красота измеряется в анджелино-джоулях.

  • 3

    Мужик врывается в аптеку:

    - Моя теща хочет отравиться стрихнином!

    Аптекарь:

    - К сожалению, у нас нет противоядия...

    - К черту противоядие, стрихнин давайте!

    - Что может быть хуже пятницы, 13-го?

    - Понедельник.

    - 13-го?

    - Любой!..

  • 4

    - Одолжи пять тысяч гривен.

    - У меня с собой нету.

    - А дома?

    - А дома все хорошо. Спасибо.

Заряди свой день позитивом: забавные анекдоты 18 июля

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