Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 18 июля

Вовочка:
- Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четверку, то буду гулять целый день?
- Помню! А что?
- Значит, сегодня я буду гулять полдня!
Теперь женская красота измеряется в анджелино-джоулях.
Мужик врывается в аптеку:
- Моя теща хочет отравиться стрихнином!
Аптекарь:
- К сожалению, у нас нет противоядия...
- К черту противоядие, стрихнин давайте!
- Что может быть хуже пятницы, 13-го?
- Понедельник.
- 13-го?
- Любой!..
- Одолжи пять тысяч гривен.
- У меня с собой нету.
- А дома?
- А дома все хорошо. Спасибо.