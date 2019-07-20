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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 20 июля

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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 20 июля
05:54 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые сделают ваше утро веселее.

  • 1

    - Доктор, вы знаете, я все время разговариваю со своей собакой.

    - Ну что же, это вполне нормально, многие хозяева разговаривают со своими собаками.

    - Да, но она звонит мне каждые 15 минут!

  • 2

    С возрастом понимаешь, что годы не только берут свое, но и пытаются отобрать твое.

  • 3

    - Я вчера по квартире тараканов ловил. Троих пришлось отпустить.

    - Почему?

    - У них документы оказались в порядке.

    - Послушай, дочка, не позволяй этому парню приходить к тебе. Ты знаешь, как это меня беспокоит!

    - Хорошо, мама. Сегодня я пойду к нему. Пусть теперь беспокоится его мама.

  • 4

    После «Аватара» на вопрос «Ты кто?» можно вместо вялого и приевшегося «коня в пальто» отвечать: «ТУРУК МАКТО!»

Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 19 июля

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