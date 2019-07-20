Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 20 июля

- Доктор, вы знаете, я все время разговариваю со своей собакой.
- Ну что же, это вполне нормально, многие хозяева разговаривают со своими собаками.
- Да, но она звонит мне каждые 15 минут!
С возрастом понимаешь, что годы не только берут свое, но и пытаются отобрать твое.
- Я вчера по квартире тараканов ловил. Троих пришлось отпустить.
- Почему?
- У них документы оказались в порядке.
- Послушай, дочка, не позволяй этому парню приходить к тебе. Ты знаешь, как это меня беспокоит!
- Хорошо, мама. Сегодня я пойду к нему. Пусть теперь беспокоится его мама.
После «Аватара» на вопрос «Ты кто?» можно вместо вялого и приевшегося «коня в пальто» отвечать: «ТУРУК МАКТО!»