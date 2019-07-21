Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 21 июля

1 Собираюсь поехать во Францию. Решил подучить арабский.

2 Сидя за столом с музыкантами, ни в коем случае не говорите: "Дайте мне соль".

3 Женщины не молчат, они лишь перестают говорить вслух. - По каким параметрам женщины выбирают шампунь? - Цвет, качество, дизайн упаковки, марка, запах, состав, рекомендации, отзывы, реклама, известность. - А мужчины? - На этикетке должно быть написано "шампунь".