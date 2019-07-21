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Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 21 июля

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Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 21 июля
05:58 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Собираюсь поехать во Францию. Решил подучить арабский.

  • 2

    Сидя за столом с музыкантами, ни в коем случае не говорите: "Дайте мне соль".

  • 3

    Женщины не молчат, они лишь перестают говорить вслух.

    - По каким параметрам женщины выбирают шампунь?

    - Цвет, качество, дизайн упаковки, марка, запах, состав, рекомендации, отзывы, реклама, известность.

    - А мужчины?

    - На этикетке должно быть написано "шампунь".

  • 4

    - Коньяк полезен для сердца. Он расширяет сосуды.

    - Да, но потом они снова сужаются.

    - А вот этого мы не допустим!!!

Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 20 июля

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