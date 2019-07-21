Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 21 июля

Собираюсь поехать во Францию. Решил подучить арабский.
Сидя за столом с музыкантами, ни в коем случае не говорите: "Дайте мне соль".
Женщины не молчат, они лишь перестают говорить вслух.
- По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
- Цвет, качество, дизайн упаковки, марка, запах, состав, рекомендации, отзывы, реклама, известность.
- А мужчины?
- На этикетке должно быть написано "шампунь".
- Коньяк полезен для сердца. Он расширяет сосуды.
- Да, но потом они снова сужаются.
- А вот этого мы не допустим!!!