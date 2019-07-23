Нереальный заряд позитива: утренние анекдоты 23 июля

1 - Компьютеры придумали секретарши. - С чего это? - А раньше, когда им приходилось печатать на печатных машинках, всем сразу же становилось слышно, когда они не работали...

2 - Привет, у меня жена на 18-й неделе. - А моя - на 12-й. Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку? - Мальчика. - А почему? - Вертолет хочу радиоуправляемый.

3 Оказывается, все динозавры были одинаковые, просто разные археологи собирали их по-разному! - Почему у "Лады" задние стекла с обогревом? - Чтобы руки не замерзли, когда ее толкаешь.