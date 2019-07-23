Нереальный заряд позитива: утренние анекдоты 23 июля

- Компьютеры придумали секретарши.
- С чего это?
- А раньше, когда им приходилось печатать на печатных машинках, всем сразу же становилось слышно, когда они не работали...
- Привет, у меня жена на 18-й неделе.
- А моя - на 12-й. Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку?
- Мальчика.
- А почему?
- Вертолет хочу радиоуправляемый.
Оказывается, все динозавры были одинаковые, просто разные археологи собирали их по-разному!
- Почему у "Лады" задние стекла с обогревом?
- Чтобы руки не замерзли, когда ее толкаешь.
Главная задача платной медицины - перевести острую боль в хроническую.