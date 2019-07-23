Выборы в Верховную Рауду Украины
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Нереальный заряд позитива: утренние анекдоты 23 июля

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Нереальный заряд позитива: утренние анекдоты 23 июля
06:20 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    - Компьютеры придумали секретарши.

    - С чего это?

    - А раньше, когда им приходилось печатать на печатных машинках, всем сразу же становилось слышно, когда они не работали...

  • 2

    - Привет, у меня жена на 18-й неделе.

    - А моя - на 12-й. Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку?

    - Мальчика.

    - А почему?

    - Вертолет хочу радиоуправляемый.

  • 3

    Оказывается, все динозавры были одинаковые, просто разные археологи собирали их по-разному!

    - Почему у "Лады" задние стекла с обогревом?

    - Чтобы руки не замерзли, когда ее толкаешь.

  • 4

    Главная задача платной медицины - перевести острую боль в хроническую.

Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 22 июля

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