Не грустите, улыбнитесь: утренние анекдоты 24 июля

1 - Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой? - Да я давно заметил, все никак повода не найду...

2 Знаете ли вы, что пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек могут существенно продлить ваше жалкое существование?

3 - Можно зайти к вам вечерком, сударыня? - Сделайте честь, сударь. - Если честно, у меня прямо противоположные намерения... Приходит к врачу мужик: - Доктор, что мне делать, чтобы жить долго? - Бросьте пить, курить, играть в карты, перестаньте общаться с женщинами... - И я буду жить долго? - Нет, но ощущение этого у вас появится.