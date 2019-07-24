Не грустите, улыбнитесь: утренние анекдоты 24 июля

- Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой?
- Да я давно заметил, все никак повода не найду...
Знаете ли вы, что пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек могут существенно продлить ваше жалкое существование?
- Можно зайти к вам вечерком, сударыня?
- Сделайте честь, сударь.
- Если честно, у меня прямо противоположные намерения...
Приходит к врачу мужик:
- Доктор, что мне делать, чтобы жить долго?
- Бросьте пить, курить, играть в карты, перестаньте общаться с женщинами...
- И я буду жить долго?
- Нет, но ощущение этого у вас появится.
Золотое правило блондинки: не знаешь, что сказать, - улыбнись и поправь лифчик!