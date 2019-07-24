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Не грустите, улыбнитесь: утренние анекдоты 24 июля

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Не грустите, улыбнитесь: утренние анекдоты 24 июля
06:40 Сегодня Телеграф

Крутая подборка анекдотов, специально для заряда позитива на весь день.

  • 1

    - Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой?

    - Да я давно заметил, все никак повода не найду...

  • 2

    Знаете ли вы, что пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек могут существенно продлить ваше жалкое существование?

  • 3

    - Можно зайти к вам вечерком, сударыня?

    - Сделайте честь, сударь.

    - Если честно, у меня прямо противоположные намерения...

    Приходит к врачу мужик:

    - Доктор, что мне делать, чтобы жить долго?

    - Бросьте пить, курить, играть в карты, перестаньте общаться с женщинами...

    - И я буду жить долго?

    - Нет, но ощущение этого у вас появится.

  • 4

    Золотое правило блондинки: не знаешь, что сказать, - улыбнись и поправь лифчик!

Улыбайтесь в любой ситуации: вечерние анекдоты 23 июля

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