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Убойная порция позитива: вечерние анекдоты 24 июля

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Убойная порция позитива: вечерние анекдоты 24 июля
17:01 Сегодня Телеграф

Пускай твой вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    Ну и пусть она не красавица, зато ее родители всегда на даче.

  • 2

    Люди готовы много платить за то, чтобы ничего не делать. И готовы сделать многое... чтобы не платить ничего!

  • 3

    - Бокс - великолепный вид спорта! Я на нем здорово зарабатываю.

    - Вы, наверное, известный боксер?

    - Избави боже. Я - зубной врач!

    - Целыми днями я говорю что-нибудь моему мужу. А он в ответ - ни слова. Боюсь, доктор, что у него серьезное психическое заболевание.

    - Это не заболевание, мадам. Это талант.

  • 4

    Разговаривают две подруги:

    - Говорят, тебя вчера видели с каким-то жирным и волосатым чудовищем...

    - Это мой жених. Он уже подарил мне на свадьбу несколько гавайских островов!

    - И как тебе удалось найти это мягкое и пушистое чудо?!

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