Убойная порция позитива: вечерние анекдоты 24 июля

Ну и пусть она не красавица, зато ее родители всегда на даче.

Люди готовы много платить за то, чтобы ничего не делать. И готовы сделать многое... чтобы не платить ничего!

3

- Бокс - великолепный вид спорта! Я на нем здорово зарабатываю.

- Вы, наверное, известный боксер?

- Избави боже. Я - зубной врач!

- Целыми днями я говорю что-нибудь моему мужу. А он в ответ - ни слова. Боюсь, доктор, что у него серьезное психическое заболевание.

- Это не заболевание, мадам. Это талант.