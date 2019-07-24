Убойная порция позитива: вечерние анекдоты 24 июля

Ну и пусть она не красавица, зато ее родители всегда на даче.
Люди готовы много платить за то, чтобы ничего не делать. И готовы сделать многое... чтобы не платить ничего!
- Бокс - великолепный вид спорта! Я на нем здорово зарабатываю.
- Вы, наверное, известный боксер?
- Избави боже. Я - зубной врач!
- Целыми днями я говорю что-нибудь моему мужу. А он в ответ - ни слова. Боюсь, доктор, что у него серьезное психическое заболевание.
- Это не заболевание, мадам. Это талант.
Разговаривают две подруги:
- Говорят, тебя вчера видели с каким-то жирным и волосатым чудовищем...
- Это мой жених. Он уже подарил мне на свадьбу несколько гавайских островов!
- И как тебе удалось найти это мягкое и пушистое чудо?!