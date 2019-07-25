Поделись своей улыбкой: утренние анекдоты 25 июля

1 Самого большого леща поймала жена рыбака Семена, когда забыла разбудить его на рыбалку...

2 Дочка начальника отделения милиции: - Папа, я беременна. А вот список подозреваемых.

3 Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70 мечтает выспаться... - Какие льготы положены ветерану Гражданской войны? - Вы - ветеран Гражданской?! Вам же всего тридцать лет. - Но я был в гражданском браке.