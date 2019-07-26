Улыбка с самого утра: утренние анекдоты 26 июля

- Не приходил ли тот мужчина, который меня спас, когда я тонула?

- Сработаемся, значит, мы с тобой. Люблю людей с чувством юмора.

3

- Дорогой, у меня для тебя две новости: хорошая и плохая.

- Какие же?

- Я от тебя ухожу!

- Так-так, чудненько! А плохая?..

- Папа, ты ходил в школу, когда был маленький?

- Конечно, Вовочка. И никогда не пропускал уроков.

- Видишь, мама! И вправду нет никакого смысла тратить время на школу.