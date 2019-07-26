Улыбка с самого утра: утренние анекдоты 26 июля

Жена спрашивает у мужа:
- Не приходил ли тот мужчина, который меня спас, когда я тонула?
- Да, приходил, извинялся.
Тесть - зятю:
- Нравится теща?
- Нравится.
- Сработаемся, значит, мы с тобой. Люблю людей с чувством юмора.
- Дорогой, у меня для тебя две новости: хорошая и плохая.
- Какие же?
- Я от тебя ухожу!
- Так-так, чудненько! А плохая?..
- Папа, ты ходил в школу, когда был маленький?
- Конечно, Вовочка. И никогда не пропускал уроков.
- Видишь, мама! И вправду нет никакого смысла тратить время на школу.
Сосед купил караоке. На совесть и слух денег не хватило.