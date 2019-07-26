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Улыбка с самого утра: утренние анекдоты 26 июля

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Улыбка с самого утра: утренние анекдоты 26 июля
05:55 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Жена спрашивает у мужа:

    - Не приходил ли тот мужчина, который меня спас, когда я тонула?

    - Да, приходил, извинялся.

  • 2

    Тесть - зятю:

    - Нравится теща?

    - Нравится.

    - Сработаемся, значит, мы с тобой. Люблю людей с чувством юмора.

  • 3

    - Дорогой, у меня для тебя две новости: хорошая и плохая.

    - Какие же?

    - Я от тебя ухожу!

    - Так-так, чудненько! А плохая?..

    - Папа, ты ходил в школу, когда был маленький?

    - Конечно, Вовочка. И никогда не пропускал уроков.

    - Видишь, мама! И вправду нет никакого смысла тратить время на школу.

  • 4

    Сосед купил караоке. На совесть и слух денег не хватило.

Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 25 июля

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