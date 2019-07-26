Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 26 июля

- Сара Львовна, а это правда, что вы выдаете дочку замуж?

- Как мокрая соль в солонке!

- Поздравляю! Как себя чувствует молодой отец?

У парня родился ребенок. Через некоторое время его встречает приятель:

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- Папа, а ты кого больше хотел - мальчика или девочку?

- Вообще-то я просто хотел расслабиться.

После обследования у врача.

- Доктор, скажите, что у меня?

- У вас может быть все что угодно: от редкой формы болезни Паркера - Скотта до банальной простуды. Все зависит от вашего материального положения.