Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 26 июля

- Сара Львовна, а это правда, что вы выдаете дочку замуж?
- Выдаем... По чуть-чуть!..
У парня родился ребенок. Через некоторое время его встречает приятель:
- Поздравляю! Как себя чувствует молодой отец?
- Как мокрая соль в солонке!
- В каком смысле?!
- НЕ ВЫСЫПАЮСЬ!
- Папа, а ты кого больше хотел - мальчика или девочку?
- Вообще-то я просто хотел расслабиться.
После обследования у врача.
- Доктор, скажите, что у меня?
- У вас может быть все что угодно: от редкой формы болезни Паркера - Скотта до банальной простуды. Все зависит от вашего материального положения.
Бедность не лечится. Доказано бесплатной медициной.