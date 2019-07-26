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Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 26 июля

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Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 26 июля
17:50 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь вечер.

  • 1

    - Сара Львовна, а это правда, что вы выдаете дочку замуж?

    - Выдаем... По чуть-чуть!..

  • 2

    У парня родился ребенок. Через некоторое время его встречает приятель:

    - Поздравляю! Как себя чувствует молодой отец?

    - Как мокрая соль в солонке!

    - В каком смысле?!

    - НЕ ВЫСЫПАЮСЬ!

  • 3

    - Папа, а ты кого больше хотел - мальчика или девочку?

    - Вообще-то я просто хотел расслабиться.

    После обследования у врача.

    - Доктор, скажите, что у меня?

    - У вас может быть все что угодно: от редкой формы болезни Паркера - Скотта до банальной простуды. Все зависит от вашего материального положения.

  • 4

    Бедность не лечится. Доказано бесплатной медициной.

Смейтесь на здоровье: анекдоты 26 июля

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