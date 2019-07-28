Смейтесь громче: вечерние анекдоты 28 июля

Первоклассник Вовочка приходит
1 сентября из школы. Мама интересуется:
- Ну как?
- Да четыре урока что-то рассказывали-рассказывали, и все равно времени не хватило. Сказали завтра снова приходить...
- Слушай, а в раю мужчины живут отдельно от женщин?
- Конечно! А иначе какой же это рай?
Встречаются два приятеля.
- Ты че такой хмурый?
- Да вот, с женой поругались...
- Из-за чего?
- Никак не можем с ней договориться, где провести отпуск.
- А в чем проблема-то?
- Ты понимаешь, я хочу в Таиланд, а она хочет поехать со мной...
40-летняя женщина - это 18-летняя девушка с 22-летним стажем.
Заведующий заходит в отдел и начинает выговаривать сотрудникам:
- Я сегодня захожу к вам третий раз и третий раз вижу, что вы ничего не делаете. Объясните мне причину!
- Дело в том, что ваши новые ботинки имеют очень мягкую подошву.