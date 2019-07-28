Смейтесь громче: вечерние анекдоты 28 июля

- Да четыре урока что-то рассказывали-рассказывали, и все равно времени не хватило. Сказали завтра снова приходить...

- Конечно! А иначе какой же это рай?

- Слушай, а в раю мужчины живут отдельно от женщин?

- Ты понимаешь, я хочу в Таиланд, а она хочет поехать со мной...

- А в чем проблема-то?

- Никак не можем с ней договориться, где провести отпуск.

- Да вот, с женой поругались...

4

Заведующий заходит в отдел и начинает выговаривать сотрудникам:

- Я сегодня захожу к вам третий раз и третий раз вижу, что вы ничего не делаете. Объясните мне причину!

- Дело в том, что ваши новые ботинки имеют очень мягкую подошву.