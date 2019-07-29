Не переставайте радоваться жизни: утренние анекдоты 29 июля

Объявление:
"Утеряны документы на имя Жлоб А. В. Вознаграждение гарантирую. 100% гарантирую!"
- Мама, можно мне с 5-го этажа прыгнуть?
- А ты уроки сделал?
- А я по телевизору только канал про животных смотрю...
- Там все каналы про животных, кроме "Дискавери"... Тот про зверей!
- Алло, я вас слушаю.
- Здравствуйте, вы ведь не хотите, чтобы мы украли вашу машину и сожгли квартиру?
- Конечно, нет!
- Тогда пришлите SMS "не хочу" на номер 123456.
- У моей жены самая отвратительная память на свете.
- Все забывает?
- Все помнит!..