Не переставайте радоваться жизни: утренние анекдоты 29 июля

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- А ты уроки сделал?

- Мама, можно мне с 5-го этажа прыгнуть?

3

- А я по телевизору только канал про животных смотрю...

- Там все каналы про животных, кроме "Дискавери"... Тот про зверей!

- Алло, я вас слушаю.

- Здравствуйте, вы ведь не хотите, чтобы мы украли вашу машину и сожгли квартиру?

- Конечно, нет!

- Тогда пришлите SMS "не хочу" на номер 123456.