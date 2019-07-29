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Понедельник, 29.07.2019
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Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 29 июля

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Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 29 июля
18:01 Сегодня Телеграф

Заряд позитива и бодрости на весь вечер обеспечен!

  • 1

    - Представь! Сейчас по телевизору показали, как гепард выследил, догнал и съел газель!

    - С пассажирами?!

  • 2

    -...мать!!!

    - Дорогой, ты что-то сказал?

    - Я сказал только то, что твои новые сапоги, которые ты небрежно бросила посреди прихожей, из-за которых я споткнулся, упал, выбил зуб, сломал шкаф и разбил часы... так вот, эти сапоги очень подходят к той шляпке, которую подарила тебе твоя мать!

  • 3

    Экзамен в сельхозакадемии. Профессор спрашивает студента:

    - Скажите, а можно ли сделать аборт корове?

    Студент с изумлением смотрит на него:

    - М-да-а-а, профессор, ну вы влипли в историю...

    Правду говорить легко и приятно.Особенно про кого-нибудь. 

  • 4

    - Какая прелесть! Это у вас кот или кошечка?- А вы по ушам не видите?- Нет.- Это кролик...

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