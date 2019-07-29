Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 29 июля

1 - Представь! Сейчас по телевизору показали, как гепард выследил, догнал и съел газель! - С пассажирами?!

2 -...мать!!! - Дорогой, ты что-то сказал? - Я сказал только то, что твои новые сапоги, которые ты небрежно бросила посреди прихожей, из-за которых я споткнулся, упал, выбил зуб, сломал шкаф и разбил часы... так вот, эти сапоги очень подходят к той шляпке, которую подарила тебе твоя мать!

3 Экзамен в сельхозакадемии. Профессор спрашивает студента: - Скажите, а можно ли сделать аборт корове? Студент с изумлением смотрит на него: - М-да-а-а, профессор, ну вы влипли в историю... Правду говорить легко и приятно.Особенно про кого-нибудь.