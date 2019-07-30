Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 30 июля

- Извините, такса, не узнал вас без собаки.

- Спаниель, а почему вы не здороваетесь?

Встречаются как-то вечерком во дворе два жильца соседних домов:

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что мыши размножаются гораздо быстрее, если им не мешают ученые из Гарвардского университета.

- О черт, а где ее можно подцепить?!

- Слушай, недавно вычитал, что какую-то болезнь можно лечить исключительно коньяком...

В международном конкурсе йогов первое место заняла главбух пенсионного фонда Фрося Бормотухина. Она 30 лет живет, затаив дыхание.

4

- Поручик Ржевский, а вот что вам в цирке понравилось больше всего?

- Мне больше всего понравилась молоденькая эквилибристка!

- Простите, Ржевский, но молоденькая эквилибристка вчера не выступала!

- Вот потому и не выступала, капитан!