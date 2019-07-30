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Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 30 июля

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Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 30 июля
12:26 Сегодня Телеграф

Новые уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    Встречаются как-то вечерком во дворе два жильца соседних домов:

    - Спаниель, а почему вы не здороваетесь?

    - Извините, такса, не узнал вас без собаки.

  • 2

    Ученые из Гарвардского университета выяснили, что мыши размножаются гораздо быстрее, если им не мешают ученые из Гарвардского университета.

  • 3

    В международном конкурсе йогов первое место заняла главбух пенсионного фонда Фрося Бормотухина. Она 30 лет живет, затаив дыхание.

    - Слушай, недавно вычитал, что какую-то болезнь можно лечить исключительно коньяком...

    - О черт, а где ее можно подцепить?!

  • 4

    - Поручик Ржевский, а вот что вам в цирке понравилось больше всего?

    - Мне больше всего понравилась молоденькая эквилибристка!

    - Простите, Ржевский, но молоденькая эквилибристка вчера не выступала!

    - Вот потому и не выступала, капитан!

Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 30 июля

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