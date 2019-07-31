Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 31 июля

Женщинам в мужчинах нравятся больше всего вторичные половые признаки - дача, машина, зарплата...
- Девушка, а сколько вам лет?
- А вы знаете, что спрашивать у женщины о ее возрасте невежливо?
- А сесть за совращение малолетней, по-вашему, вежливо будет?
- Вот, Вован, этим летом поеду в отпуск на необитаемый остров! Пять лет там не был!
- А жене такая идея понравится?
- Еще как понравится! Она небось там за эти годы так по мне соскучилась!
Никогда человек не бывает так близок к совершенству, как при заполнении анкеты на работу...
Жена - мужу:
- Я сегодня прочитала в газете, что Запад ужасно загнивает. У них там кризис, инфляция, безработица, СПИД, проститутки...
Муж:
- О!
- Что «о»?!
- Ничего. Вспомнил, где вчера забыл плащ...