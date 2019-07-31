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Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 31 июля

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Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 31 июля
17:26 Сегодня Телеграф

Свежие уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    Женщинам в мужчинах нравятся больше всего вторичные половые признаки - дача, машина, зарплата...

  • 2

    - Девушка, а сколько вам лет?

    - А вы знаете, что спрашивать у женщины о ее возрасте невежливо?

    - А сесть за совращение малолетней, по-вашему, вежливо будет?

  • 3

    - Вот, Вован, этим летом поеду в отпуск на необитаемый остров! Пять лет там не был!

    - А жене такая идея понравится?

    - Еще как понравится! Она небось там за эти годы так по мне соскучилась!

  • 4

    Никогда человек не бывает так близок к совершенству, как при заполнении анкеты на работу...

    Жена - мужу:

    - Я сегодня прочитала в газете, что Запад ужасно загнивает. У них там кризис, инфляция, безработица, СПИД, проститутки...

    Муж:

    - О!

    - Что «о»?!

    - Ничего. Вспомнил, где вчера забыл плащ...

Шутка-минутка: утренние анекдоты 31 июля

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