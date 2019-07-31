Сделай паузу и подними себе настроение: вечерние анекдоты 31 июля

1 Женщинам в мужчинах нравятся больше всего вторичные половые признаки - дача, машина, зарплата...

2 - Девушка, а сколько вам лет? - А вы знаете, что спрашивать у женщины о ее возрасте невежливо? - А сесть за совращение малолетней, по-вашему, вежливо будет?

3 - Вот, Вован, этим летом поеду в отпуск на необитаемый остров! Пять лет там не был! - А жене такая идея понравится? - Еще как понравится! Она небось там за эти годы так по мне соскучилась!