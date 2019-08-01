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Четверг, 01.08.2019
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Да будет смех: утренние анекдоты 1 августа

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Да будет смех: утренние анекдоты 1 августа
05:55 Сегодня Телеграф

Волна позитивных эмоций в начале рабочего дня.

  • 1

    - Скажите, а почему в нашей квартире такие тонкие стены?

    - Не беспокойтесь, женщина, еще будут обои!

  • 2

    Брачное объявление:

    "Ищу спутницу жизни. Должна уметь чистить рыбу, копать червей. Должна иметь моторную лодку. Фото лодки обязательно".

  • 3

    Жена - мужу:

    - Ты почему меня во время секса называл чужим именем?

    - Так темно же...

  • 4

    Вопрос на сайт ГАИ:

    "Должен ли я, находясь на главной дороге, пропускать машину, которая едет по пешеходному переходу?"

    Не протолкнуться стало в городском парке отдыха, в котором, по слухам, появился сексуальный маньяк.

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