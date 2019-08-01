Да будет смех: утренние анекдоты 1 августа

- Скажите, а почему в нашей квартире такие тонкие стены?
- Не беспокойтесь, женщина, еще будут обои!
Брачное объявление:
"Ищу спутницу жизни. Должна уметь чистить рыбу, копать червей. Должна иметь моторную лодку. Фото лодки обязательно".
Жена - мужу:
- Ты почему меня во время секса называл чужим именем?
- Так темно же...
Вопрос на сайт ГАИ:
"Должен ли я, находясь на главной дороге, пропускать машину, которая едет по пешеходному переходу?"
Не протолкнуться стало в городском парке отдыха, в котором, по слухам, появился сексуальный маньяк.