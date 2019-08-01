Да будет смех: утренние анекдоты 1 августа

1 - Скажите, а почему в нашей квартире такие тонкие стены? - Не беспокойтесь, женщина, еще будут обои!

2 Брачное объявление: "Ищу спутницу жизни. Должна уметь чистить рыбу, копать червей. Должна иметь моторную лодку. Фото лодки обязательно".

3 Жена - мужу: - Ты почему меня во время секса называл чужим именем? - Так темно же...