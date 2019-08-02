Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 2 августа

- Представляешь, вчера в автобусе вор ко мне в сумку залез. Я даже не заметила, а дома открываю - сидит!

- Как зачем?! Хотя бы узнать у него, как ему удалось ее завести.

- Зачем это тебе нужно?

- Дорогая, милиция задержала того типа, что угнал мою машину. Надо навестить его в тюрьме.

3

Меня жена замучила: «Ножи дома тупые, ножи дома тупые», - а то, что дети дома тупые, ее не волнует!

Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому со своего мобильника. Внимательно прослушал мелодии, которые мы установили на его вызов.

Премии не будет...