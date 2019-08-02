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Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 2 августа

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Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 2 августа
05:55 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива для хорошего начала дня!

  • 1

    Разговаривают две женщины:

    - Представляешь, вчера в автобусе вор ко мне в сумку залез. Я даже не заметила, а дома открываю - сидит!

  • 2

    - Дорогая, милиция задержала того типа, что угнал мою машину. Надо навестить его в тюрьме.

    - Зачем это тебе нужно?

    - Как зачем?! Хотя бы узнать у него, как ему удалось ее завести.

  • 3

    Меня жена замучила: «Ножи дома тупые, ножи дома тупые», - а то, что дети дома тупые, ее не волнует!

    Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому со своего мобильника. Внимательно прослушал мелодии, которые мы установили на его вызов.

    Премии не будет...

  • 4

    - Я изобрел безалкогольную водку!

    - Да будь ты проклят!

Для отличного настроения: вечерние анекдоты 1 августа

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