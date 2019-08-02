Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 2 августа

Разговаривают две женщины:
- Представляешь, вчера в автобусе вор ко мне в сумку залез. Я даже не заметила, а дома открываю - сидит!
- Дорогая, милиция задержала того типа, что угнал мою машину. Надо навестить его в тюрьме.
- Зачем это тебе нужно?
- Как зачем?! Хотя бы узнать у него, как ему удалось ее завести.
Меня жена замучила: «Ножи дома тупые, ножи дома тупые», - а то, что дети дома тупые, ее не волнует!
Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому со своего мобильника. Внимательно прослушал мелодии, которые мы установили на его вызов.
Премии не будет...
- Я изобрел безалкогольную водку!
- Да будь ты проклят!