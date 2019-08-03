Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 3 августа

- Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Милиционером!
- А ты, Сережа?
- Бандитом, чтобы мы снова могли играть вместе!
Одна блондинка - другой:
- Я окончательно разочаровалась в жизни. Верить нельзя ничему. Открыла дверь, на которой была надпись «Джентльмены», а там оказался туалет!
Одна блондинка спрашивает другую:
- О чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю о том, что в один чудный момент встречу фею, которая мне подарит сто тысяч долларов!
- А почему не миллион?
- Не, ну миллион - это нереально...
- Доктор, я вас умоляю, ничего от меня не скрывайте, даже самого страшного! Скажите, сможет ли мой муж после этого перелома руки когда-нибудь мыть посуду?
- Да что же это такое - оба моих парня мне изменяют!