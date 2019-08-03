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Суббота, 03.08.2019
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Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 3 августа

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Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 3 августа
12:20 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    - Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

    - Милиционером!

    - А ты, Сережа?

    - Бандитом, чтобы мы снова могли играть вместе!

  • 2

    Одна блондинка - другой:

    - Я окончательно разочаровалась в жизни. Верить нельзя ничему. Открыла дверь, на которой была надпись «Джентльмены», а там оказался туалет!

  • 3

    Одна блондинка спрашивает другую:

    - О чем ты мечтаешь?

    - Я мечтаю о том, что в один чудный момент встречу фею, которая мне подарит сто тысяч долларов!

    - А почему не миллион?

    - Не, ну миллион - это нереально...

    - Доктор, я вас умоляю, ничего от меня не скрывайте, даже самого страшного! Скажите, сможет ли мой муж после этого перелома руки когда-нибудь мыть посуду?

  • 4

    - Да что же это такое - оба моих парня мне изменяют!

Не грустите, улыбнитесь: утренние анекдоты 3 августа

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