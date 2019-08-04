Смеяться нужно чаще: вечерние анекдоты 4 августа

- Очень просто, - отвечает банкир. - Купите большой и немного подождите.

- Вот я и говорю - на завтра ничего не планируйте.

- На завтра ничего не планируйте. Будет фуршет.

3

- Моя жена просто прелесть. Я и денег мало зарабатываю, и дома ни хрена не делаю, и супружеский долг редко исполняю... А она ни слова. Довольствуется малым.

- Да-да. Я знаю этого малого...

- Знаете, к нам каждое лето приезжает теща. Международного масштаба в этом событии, конечно, нет, но элементы терроризма присутствуют.