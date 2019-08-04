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Смеяться нужно чаще: вечерние анекдоты 4 августа

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Смеяться нужно чаще: вечерние анекдоты 4 августа
17:14 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Мужик приходит к банковскому управляющему и говорит:

    - Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?

    - Очень просто, - отвечает банкир. - Купите большой и немного подождите.

  • 2

    - На завтра ничего не планируйте. Будет фуршет.

    - Так фуршет же сегодня?!

    - Вот я и говорю - на завтра ничего не планируйте.

  • 3

    - Моя жена просто прелесть. Я и денег мало зарабатываю, и дома ни хрена не делаю, и супружеский долг редко исполняю... А она ни слова. Довольствуется малым.

    - Да-да. Я знаю этого малого...

    - Знаете, к нам каждое лето приезжает теща. Международного масштаба в этом событии, конечно, нет, но элементы терроризма присутствуют.

  • 4

    В регистратуре поликлиники:

    - Скажите, а окулист принимает?

    - Не то слово, бухает по-черному!

Передозировка смезом: анекдоты 4 августа

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