Смеяться нужно чаще: вечерние анекдоты 4 августа

Мужик приходит к банковскому управляющему и говорит:
- Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?
- Очень просто, - отвечает банкир. - Купите большой и немного подождите.
- На завтра ничего не планируйте. Будет фуршет.
- Так фуршет же сегодня?!
- Вот я и говорю - на завтра ничего не планируйте.
- Моя жена просто прелесть. Я и денег мало зарабатываю, и дома ни хрена не делаю, и супружеский долг редко исполняю... А она ни слова. Довольствуется малым.
- Да-да. Я знаю этого малого...
- Знаете, к нам каждое лето приезжает теща. Международного масштаба в этом событии, конечно, нет, но элементы терроризма присутствуют.
В регистратуре поликлиники:
- Скажите, а окулист принимает?
- Не то слово, бухает по-черному!