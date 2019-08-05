Настроение не покинет вас: анекдоты 5 августа

Одесса. Привоз.
- Я бы и за полцены не купила такую шубу. Посмотрите, вон мех лезет!
- Мадам, да за эту цену через пару лет у вас будет отличное кожаное пальто!
Сын спрашивает у отца:
- Пап, а где у нас фонарик?
- А зачем тебе фонарь?
- На свидание иду.
- Я, сынок, на свидание в твои годы без фонарика ходил.
- Ну и посмотри, что ты в темноте выбрал!..
Зрелость - это такой возраст, когда человек перестал расти вертикально и начал расти горизонтально.
Мать укладывает ребенка спать:
- Золотко мое, если тебе что-нибудь понадобится, позови маму, и папа тут же к тебе прибежит.
Если девушка дала вам еще один шанс, не упускайте его - расставайтесь.