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Настроение не покинет вас: анекдоты 5 августа

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Настроение не покинет вас: анекдоты 5 августа
12:11 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты на день для хорошего настроения.

  • 1

    Одесса. Привоз.

    - Я бы и за полцены не купила такую шубу. Посмотрите, вон мех лезет!

    - Мадам, да за эту цену через пару лет у вас будет отличное кожаное пальто!

  • 2

    Сын спрашивает у отца:

    - Пап, а где у нас фонарик?

    - А зачем тебе фонарь?

    - На свидание иду.

    - Я, сынок, на свидание в твои годы без фонарика ходил.

    - Ну и посмотри, что ты в темноте выбрал!..

  • 3

    Зрелость - это такой возраст, когда человек перестал расти вертикально и начал расти горизонтально.

  • 4

    Мать укладывает ребенка спать:

    - Золотко мое, если тебе что-нибудь понадобится, позови маму, и папа тут же к тебе прибежит.

    Если девушка дала вам еще один шанс, не упускайте его - расставайтесь.

Веселое настроение: утренние анекдоты 5 августа

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