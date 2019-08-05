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Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 5 августа

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Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 5 августа
17:34 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.

  • 1

    Женщина говорит хорошенькой соседке по даче:

    - Ты не могла бы надеть тот свой смелый купальник и позагорать на своем участке?

  • 2

    - Нет проблем. А зачем?

    - Хочу, чтобы муж все-таки занялся починкой ограды.

    Дедуля выиграл миллион долларов в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями.

    - Ну что я могу сказать... Я рад, что у меня теперь есть большая и любящая семья.

  • 3

    Женщина навестила мужа в тюрьме:

    - Ну как ты здесь?

    - Как дома: выйти никуда нельзя, и еда тоже ни к черту.

  • 4

    Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.

    Украинцы! Минздрав офигевает от вашего здоровья...

Веселое настроение: утренние анекдоты 5 августа

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