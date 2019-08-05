Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 5 августа

1 Женщина говорит хорошенькой соседке по даче: - Ты не могла бы надеть тот свой смелый купальник и позагорать на своем участке?

2 - Нет проблем. А зачем? - Хочу, чтобы муж все-таки занялся починкой ограды. Дедуля выиграл миллион долларов в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями. - Ну что я могу сказать... Я рад, что у меня теперь есть большая и любящая семья.

3 Женщина навестила мужа в тюрьме: - Ну как ты здесь? - Как дома: выйти никуда нельзя, и еда тоже ни к черту.