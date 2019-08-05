Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 5 августа

Женщина говорит хорошенькой соседке по даче:
- Ты не могла бы надеть тот свой смелый купальник и позагорать на своем участке?
- Нет проблем. А зачем?
- Хочу, чтобы муж все-таки занялся починкой ограды.
Дедуля выиграл миллион долларов в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями.
- Ну что я могу сказать... Я рад, что у меня теперь есть большая и любящая семья.
Женщина навестила мужа в тюрьме:
- Ну как ты здесь?
- Как дома: выйти никуда нельзя, и еда тоже ни к черту.
Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.
Украинцы! Минздрав офигевает от вашего здоровья...