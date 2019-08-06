Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 6 августа

- Ну и что?

- У меня кошелек весь мокрый!

- Зачем спрашиваешь, в одной стране живем...

- А как же...

- Здравствуйте, доктор. Я к вам.

4

- Вот видишь, и папа тоже может тебя выкупать, а то мама говорит, что без нее не обойдемся!

- Только мама всегда снимает с меня ботинки.