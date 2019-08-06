Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 6 августа

Табличка на калитке «Осторожно, во дворе злой попугай!». Мужик прочитал, подумал - ерунда. Зашел. Раздался голос попугая: «Рекс, фас!»
- У меня кошелек весь мокрый!
- Так ведь финансовый кризис.
- Ну и что?
- Плакали твои денежки!
- Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Заходите, девушка. Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в порядке.
- Привет! Как дела?
- Зачем спрашиваешь, в одной стране живем...
- Вот видишь, и папа тоже может тебя выкупать, а то мама говорит, что без нее не обойдемся!
- Только мама всегда снимает с меня ботинки.