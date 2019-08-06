Скачать
Вторник, 06.08.2019
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 6 августа

Смотрите фото (5)
Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 6 августа
17:58 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Табличка на калитке «Осторожно, во дворе злой попугай!». Мужик прочитал, подумал - ерунда. Зашел. Раздался голос попугая: «Рекс, фас!»

  • 2

    - У меня кошелек весь мокрый!

    - Так ведь финансовый кризис.

    - Ну и что?

    - Плакали твои денежки!

  • 3

    - Здравствуйте, доктор. Я к вам.

    - Заходите, девушка. Раздевайтесь!.. Разделись?

    - Да!

    - Одевайтесь.

    - А как же...

    - Все нормально. Слух в порядке.

    - Привет! Как дела?

    - Зачем спрашиваешь, в одной стране живем...

  • 4

    - Вот видишь, и папа тоже может тебя выкупать, а то мама говорит, что без нее не обойдемся!

    - Только мама всегда снимает с меня ботинки.

Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 6 августа

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Мем, Уморительно, Умора, Прикол, 6 августа, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на 6 августа, Вечерние анекдоты, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты на вечер, Анекдоты на вечер 6 августа, Вечерние анекдоты 6 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Из 19 помощников нардепов ни один не прошел у Верховную Раду
04 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
05 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Радуцкий &quot;открестился&quot; от поста министра здравоохранения
Радуцкий "открестился" от поста министра здравоохранения
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
Зеленский подписал закон об электрокарах
Зеленский подписал закон об электрокарах
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь