Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 7 августа

Жизнь налаживается, когда, залезая в холодильник с вопросом «Чего бы такого еще сожрать?», сразу видишь ответ.
- Бери пример с меня! - говорит мама дочке. - Я уже 20 лет замужем и все это время люблю только одного мужчину!
- Представляю, какой будет скандал, когда папа узнает!
- Я вообще-то женщина добрая. Сегодня утром, например, одному босяку 10 долларов дала.
- Ничего себе! 10 долларов! Интересно, что твой муж на это сказал?
- Что он мог сказать? Десятка - не деньги, но благодарил, конечно.
- Вчера наш начальник выгнал офисного кота. Говорит, он метил на его место...
- Справочная слушает.
- Алло, внученька, дай мне телефончик... ну, где пенсию платят.
- Извините, международные переговоры не заказываем!