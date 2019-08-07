Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 7 августа

1 Жизнь налаживается, когда, залезая в холодильник с вопросом «Чего бы такого еще сожрать?», сразу видишь ответ.

2 - Бери пример с меня! - говорит мама дочке. - Я уже 20 лет замужем и все это время люблю только одного мужчину! - Представляю, какой будет скандал, когда папа узнает!

3 - Я вообще-то женщина добрая. Сегодня утром, например, одному босяку 10 долларов дала. - Ничего себе! 10 долларов! Интересно, что твой муж на это сказал? - Что он мог сказать? Десятка - не деньги, но благодарил, конечно. - Вчера наш начальник выгнал офисного кота. Говорит, он метил на его место...