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Среда, 07.08.2019
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Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 7 августа

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Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 7 августа
05:55 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива для хорошего начала дня!

  • 1

    Жизнь налаживается, когда, залезая в холодильник с вопросом «Чего бы такого еще сожрать?», сразу видишь ответ.

  • 2

    - Бери пример с меня! - говорит мама дочке. - Я уже 20 лет замужем и все это время люблю только одного мужчину! 

    - Представляю, какой будет скандал, когда папа узнает!

  • 3

    - Я вообще-то женщина добрая. Сегодня утром, например, одному босяку 10 долларов дала.

    - Ничего себе! 10 долларов! Интересно, что твой муж на это сказал?

    - Что он мог сказать? Десятка - не деньги, но благодарил, конечно.

    - Вчера наш начальник выгнал офисного кота. Говорит, он метил на его место...

  • 4

    - Справочная слушает.

    - Алло, внученька, дай мне телефончик... ну, где пенсию платят.

    - Извините, международные переговоры не заказываем!

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