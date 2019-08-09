Не грустите вечером: забавные анекдоты 9 августа

- Мариночка, вы верите в возбуждаемость нейронов после воздействия эстрогена на медиальную преоптическую область гипоталамуса с первого взгляда?

- Как признаются в любви на факультете нейробиологии?

Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, - ты.

- Чего ты радуешься, дурак?! Кругом грязища, слякоть, да вот и сапог потерял.

Навстречу ему идет мужик в одном сапоге. Радостный, поет, на гармошке играет...

Едет барин по нашей глубинке. Погода мерзкая, дороги развезло, настроение паршивое. Как они здесь живут?

Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все преимущественно ясно.

4

Старички отправились поиграть в гольф.

Первый:

- М-да, похоже, что с годами эти холмы становятся все круче и круче...

- Да, и расстояние от лунки до лунки больше, чем я помню.

- А клюшки все тяжелее и тяжелее.

- Хорошо, что мы еще с нужной стороны травы!

Ватсон спрашивает у Холмса:

- Я понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?

- Это элементарно, Ватсон! Чтобы лорд его не искал!