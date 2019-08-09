Не грустите вечером: забавные анекдоты 9 августа

- Как признаются в любви на факультете нейробиологии?
- Мариночка, вы верите в возбуждаемость нейронов после воздействия эстрогена на медиальную преоптическую область гипоталамуса с первого взгляда?
Тяжело делать бизнес в одиночку.
Бухгалтер - ты.
Уборщик - ты.
Продавец - ты.
Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, - ты.
Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все преимущественно ясно.
Едет барин по нашей глубинке. Погода мерзкая, дороги развезло, настроение паршивое. Как они здесь живут?
Навстречу ему идет мужик в одном сапоге. Радостный, поет, на гармошке играет...
Барин:
- Чего ты радуешься, дурак?! Кругом грязища, слякоть, да вот и сапог потерял.
- Не! Нашел, барин, нашел!
Старички отправились поиграть в гольф.
Первый:
- М-да, похоже, что с годами эти холмы становятся все круче и круче...
- Да, и расстояние от лунки до лунки больше, чем я помню.
- А клюшки все тяжелее и тяжелее.
- Хорошо, что мы еще с нужной стороны травы!
Ватсон спрашивает у Холмса:
- Я понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?
- Это элементарно, Ватсон! Чтобы лорд его не искал!