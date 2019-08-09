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Не грустите вечером: забавные анекдоты 9 августа

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Не грустите вечером: забавные анекдоты 9 августа
17:03 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты, которые поднимут всем настроение.

  • 1

    - Как признаются в любви на факультете нейробиологии?

    - Мариночка, вы верите в возбуждаемость нейронов после воздействия эстрогена на медиальную преоптическую область гипоталамуса с первого взгляда?

  • 2

    Тяжело делать бизнес в одиночку.

    Бухгалтер - ты.

    Уборщик - ты.

    Продавец - ты.

    Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, - ты.

  • 3

    Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все преимущественно ясно. 

    Едет барин по нашей глубинке. Погода мерзкая, дороги развезло, настроение паршивое. Как они здесь живут?

    Навстречу ему идет мужик в одном сапоге. Радостный, поет, на гармошке играет...

    Барин:

    - Чего ты радуешься, дурак?! Кругом грязища, слякоть, да вот и сапог потерял.

    - Не! Нашел, барин, нашел!

  • 4

    Старички отправились поиграть в гольф.

    Первый:

    - М-да, похоже, что с годами эти холмы становятся все круче и круче...

    - Да, и расстояние от лунки до лунки больше, чем я помню.

    - А клюшки все тяжелее и тяжелее.

    - Хорошо, что мы еще с нужной стороны травы!

    Ватсон спрашивает у Холмса:

    - Я понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?

    - Это элементарно, Ватсон! Чтобы лорд его не искал!

Не упадите со смеху: утренние анекдоты 9 августа

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