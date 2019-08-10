Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 10 августа

- Почему я нравлюсь мужчинам, которые моложе меня?
- Потому что ты добрая, а дети это чувствуют!
Внимание!
Сегодня в нашем цирке выступает йог! Он пройдет по горячим углям!
Правда, орать будет - стажер еще...
Жила-была одна семья. Была у них договоренность: по четным дням недели во всех бедах виноват он, по нечетным - она. В воскресенье, для баланса, - кот.
Вообще не ругались.
Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.
Классовая ненависть между пролетариатом и буржуазией ничто по сравнению с классовой ненавистью между 9-м "А" и 9-м "Б".