Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 10 августа

- Потому что ты добрая, а дети это чувствуют!

- Почему я нравлюсь мужчинам, которые моложе меня?

Сегодня в нашем цирке выступает йог! Он пройдет по горячим углям!

Жила-была одна семья. Была у них договоренность: по четным дням недели во всех бедах виноват он, по нечетным - она. В воскресенье, для баланса, - кот.

4

Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.

Классовая ненависть между пролетариатом и буржуазией ничто по сравнению с классовой ненавистью между 9-м "А" и 9-м "Б".