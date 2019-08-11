Улыбайтесь в любой ситуации: анекдоты 11 августа

- Ощущение такое, что сосед даже кофе делает перфоратором.

- Как же я устал от всего этого.

Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом необязательно. Просто хотя бы не есть эти два часа.

- Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...

- Каково это - каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?

4

- Слушай, а где твоя страшненькая подруга, с которой ты не расставалась?

- Танька, что ли? А на что она тебе?

- Да ты раньше рядом с ней как-то получше выглядела.