Улыбайтесь в любой ситуации: анекдоты 11 августа

В новой квартире:
- Ощущение такое, что сосед даже кофе делает перфоратором.
- Как же я устал от всего этого.
- От чего?
- От всего.
- Чего всего?
- Этого.
У бомжа спрашивают:
- Каково это - каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?
- Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...
Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом необязательно. Просто хотя бы не есть эти два часа.
- Слушай, а где твоя страшненькая подруга, с которой ты не расставалась?
- Танька, что ли? А на что она тебе?
- Да ты раньше рядом с ней как-то получше выглядела.