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Улыбайтесь в любой ситуации: анекдоты 11 августа

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Улыбайтесь в любой ситуации: анекдоты 11 августа
12:32 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на день, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    В новой квартире:

    - Ощущение такое, что сосед даже кофе делает перфоратором.

  • 2

    - Как же я устал от всего этого.

    - От чего?

    - От всего.

    - Чего всего?

    - Этого.

  • 3

    У бомжа спрашивают:

    - Каково это - каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?

    - Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...

    Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом необязательно. Просто хотя бы не есть эти два часа.

  • 4

    - Слушай, а где твоя страшненькая подруга, с которой ты не расставалась?

    - Танька, что ли? А на что она тебе?

    - Да ты раньше рядом с ней как-то получше выглядела.

Позитив с утра: уморительные анекдоты 11 августа

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