Обхохотаться можно: утренние анекдоты 13 августа

2

- Мне всего 30 лет, а я уже выполнил половину того, что запланировал себе в жизни.

- Интересно. Поделись!

- Я поставил себе цели: заработать кучу бабла, купить шикарный дом и яхту, потом бросить работу и стать бездельником!

- Ну и?!

- И вот я уже бросил работу и стал бездельником.