Обхохотаться можно: утренние анекдоты 13 августа

- Я решил начать новую жизнь.
- Пить бросил?
- Ну, не настолько новую.
- Мне всего 30 лет, а я уже выполнил половину того, что запланировал себе в жизни.
- Интересно. Поделись!
- Я поставил себе цели: заработать кучу бабла, купить шикарный дом и яхту, потом бросить работу и стать бездельником!
- Ну и?!
- И вот я уже бросил работу и стал бездельником.
Отруби.
Это был быстрый тест на то, викинг вы или диетолог.
- Опа! А слона-то мы и не приметили!
- Знаете, я больше не буду ходить к вам в фитнес-центр.
Сантехник пришел на вызов с такого похмелья, что его час не могли оттащить от прорвавшей трубы.