Озарите мир улыбкой: утренние анекдоты 15 августа

Хозяева котов ходят шаркающей походкой потому, что лучше кота пнуть, чем на него наступить.
- Слушай, не подскажешь… У тебя вроде есть опыт. Что делать, если ушла жена?
- Сразу менять адреса, явки, пароли. Вдруг передумает…
Очень ветреная девушка не дождалась своего парня из ванной.
Встречаются две подруги:
- Дорогая, ты так поправилась!
- Это я еще похудела! Видела бы ты меня месяц назад! Была такой, как ты сейчас!..
- Я понимаю, что это глупо, что мы знакомы всего неделю, что я слишком тороплю события... Но, может, расстанемся?