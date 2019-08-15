Озарите мир улыбкой: утренние анекдоты 15 августа

1 Хозяева котов ходят шаркающей походкой потому, что лучше кота пнуть, чем на него наступить.

2 - Слушай, не подскажешь… У тебя вроде есть опыт. Что делать, если ушла жена? - Сразу менять адреса, явки, пароли. Вдруг передумает…

3 Очень ветреная девушка не дождалась своего парня из ванной. Встречаются две подруги: - Дорогая, ты так поправилась! - Это я еще похудела! Видела бы ты меня месяц назад! Была такой, как ты сейчас!..