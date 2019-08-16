Море позитива с самого утра: смешные анекдоты 16 августа

Мальчик с водяным пистолетом месяц держал в страхе карбидный завод.
- Когда ты трезвый, ты - как все, а пьяный - как луч света.
- Что, такой яркий и привлекательный?
- Нет, постоянно отражаешься от стенок и падаешь на пол...
Парень - девушке:
- А ты веришь, что сны сбываются?
- Верю.
- Тогда раздевайся...
Леонардо да Винчи потратил почти 12 лет, рисуя губы «Моны Лизы». Отвлекали часто потому что. То сделай им водокачку, то кран подъемный, то летать хотим...
- А вы любитель выпить?
- Я не любитель! Я талант!