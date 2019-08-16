Море позитива с самого утра: смешные анекдоты 16 августа

Мальчик с водяным пистолетом месяц держал в страхе карбидный завод.

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- Когда ты трезвый, ты - как все, а пьяный - как луч света.

- Что, такой яркий и привлекательный?

- Нет, постоянно отражаешься от стенок и падаешь на пол...