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Пятница, 16.08.2019
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Море позитива с самого утра: смешные анекдоты 16 августа

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Море позитива с самого утра: смешные анекдоты 16 августа
05:55 Сегодня Телеграф

Не прекращайте улыбаться, смейтесь и веселитесь читая эти анекдоты.

  • 1

    Мальчик с водяным пистолетом месяц держал в страхе карбидный завод.

  • 2

    - Когда ты трезвый, ты - как все, а пьяный - как луч света.

    - Что, такой яркий и привлекательный?

    - Нет, постоянно отражаешься от стенок и падаешь на пол...

  • 3

    Парень - девушке:

    - А ты веришь, что сны сбываются?

    - Верю.

    - Тогда раздевайся...

    Леонардо да Винчи потратил почти 12 лет, рисуя губы «Моны Лизы». Отвлекали часто потому что. То сделай им водокачку, то кран подъемный, то летать хотим...

  • 4

    - А вы любитель выпить?

    - Я не любитель! Я талант!

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Смех, Настроение, Юмор, Курьез, Прикол, Анекдоты, 16 августа.
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