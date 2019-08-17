Море позитива на целый день: анекдоты 17 августа

Стартап:
1. Покупаешь новую симку.
2. Звонишь старым знакомым.
3. Тебя не узнают.
4. Богатым будешь.
Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке... А затем выпейте его.
Относительно моих успехов в работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою.
Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
- Ну как, доктор?
- Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?
- Так отдавать же нечем будет.
- А вам и не придется.