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Море позитива на целый день: анекдоты 17 августа

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Море позитива на целый день: анекдоты 17 августа
12:05 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, которые не дадут вам грустить в эту субботу.

  • 1

    Стартап:

    1. Покупаешь новую симку.

    2. Звонишь старым знакомым.

    3. Тебя не узнают.

    4. Богатым будешь.

  • 2

    Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке... А затем выпейте его.

  • 3

    Относительно моих успехов в работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою.

    Врач знакомится с результатами анализов.

  • 4

    Пациент:

    - Ну как, доктор?

    - Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?

    - Так отдавать же нечем будет.

    - А вам и не придется.

Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 17 августа

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