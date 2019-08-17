Море позитива на целый день: анекдоты 17 августа

1 Стартап: 1. Покупаешь новую симку. 2. Звонишь старым знакомым. 3. Тебя не узнают. 4. Богатым будешь.

2 Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке... А затем выпейте его.

3 Относительно моих успехов в работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою. Врач знакомится с результатами анализов.