Не переставайте радоваться жизни: утренние анекдоты 19 августа

- Туры в Америку от 3 тысяч долларов до 100 баксов.
- А почему такая разница?
- В первом случае летите самолетом, во втором - плывете кораблем.
- Все равно разница великовата.
- Грести будете сами.
Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.
- Доктор, я жить буду?
- О, шутите, значит, поправляетесь!
- Значит, Сергей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу?
- Да.
- У вас слух есть?
- Ну мы же как-то ведем диалог...
- Я случайно залила USВ-порт ноутбука. Он пишет, что найдено новое оборудование, но не может определить какое... Это виски с колой, глупенький!