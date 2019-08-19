Не переставайте радоваться жизни: утренние анекдоты 19 августа

1 - Туры в Америку от 3 тысяч долларов до 100 баксов. - А почему такая разница? - В первом случае летите самолетом, во втором - плывете кораблем. - Все равно разница великовата. - Грести будете сами.

2 Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.

3 - Доктор, я жить буду? - О, шутите, значит, поправляетесь! - Значит, Сергей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу? - Да. - У вас слух есть? - Ну мы же как-то ведем диалог...