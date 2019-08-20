Просыпайтесь с улыбкой на лице: утренние анекдоты 20 августа

- Нет, на пляже наблюдал, как отдыхающие за лежаки

- Ну судя по зарплате... мы ни фига не устали!

У меня шесть дочерей.

Всем известно, что мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына.

Самую страшную магнитную бурю перенес инженер Сидоров, который подарил жене на 20-летие супружеской жизни магнитик на холодильник.

4

- Мне так неприятно, что люди на тебя наговаривают. Говорят, ты девушка легкого поведения и всякое такое. Я так расстраиваюсь...

- Да не расстраивайся ты, никто на меня не наговаривает.