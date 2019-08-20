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Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 20 августа

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Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 20 августа
17:13 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, которые не дадут вам грустить.

  • 1

    Правительство - это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

  • 2

    Не знаю, чем можно напугать народ, у которого на детских площадках - цветы, вырезанные из покрышек "КамАЗа".

  • 3

    Отключили свет. Два часа провел без интернета. 

    Пообщался с женой. Оказывается, очень приятная женщина!

    Высокие технологии через 20 лет.

    - Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь мне с утюга!

  • 4

    Обычно девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки.

    Но это только до 17 лет.

    После все становится наоборот.

Улыбайтесь почаще: анекдоты 20 августа

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