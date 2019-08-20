Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 20 августа

1 Правительство - это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

2 Не знаю, чем можно напугать народ, у которого на детских площадках - цветы, вырезанные из покрышек "КамАЗа".

3 Отключили свет. Два часа провел без интернета. Пообщался с женой. Оказывается, очень приятная женщина! Высокие технологии через 20 лет. - Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь мне с утюга!