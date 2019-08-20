Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 20 августа

Правительство - это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.
Не знаю, чем можно напугать народ, у которого на детских площадках - цветы, вырезанные из покрышек "КамАЗа".
Отключили свет. Два часа провел без интернета.
Пообщался с женой. Оказывается, очень приятная женщина!
Высокие технологии через 20 лет.
- Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь мне с утюга!
Обычно девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки.
Но это только до 17 лет.
После все становится наоборот.